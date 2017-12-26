Tuzla’da kimyasal boşaltıp onlarca kişiyi hastanelik edenlere soruşturma

İstanbul’da kimyasal atıkları kanalizasyona boşaltanlar hakkında ‘kasten yaralama’ dahil iki suçtan soruşturma başlatıldı.
Kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açmış.
Tuzla ilçesinde dün akşam saatlerinde onlarca kişi nefes almada güçlük, geniz ve ciğerde yanma şikayetiyle hastanelere başvurmuştu.
İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), ilçede dört mahalleyi saran kokuya, atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atığın neden olduğunu duyurmuştu.
Anadolu başsavcılığının konuyla ilgili ‘çevrenin kasten kirletilmesi’ ve ‘kasten yaralama’dan soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçak boşaltım yapan vidanjörü tespit etmeye çalışıyor.
Boşaltımın yapıldığı alanın Şifa mahallesinde 2 kilometre uzaklıkta, İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemi olduğu belirlendi.
Kokudan etkilenen 97 kişi dün akşam hastaneye başvururken, 62’si bu sabah taburcu edildi, diğerleriyse tedbir amaçlı taburcu edilmedi.
Belediye, söz konusu kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasalın yol açtığını duyurdu.
Kimyasalların Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi.
Kimyasalı döken dört kamyon yakalanarak, vidanjörlerden örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi.
Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.