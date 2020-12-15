Tuzla’da, kendisinden boşanmak isteyen eşini öldüren adam tutuklandı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ceyhun Çatalca tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre, S.Ç., dün, Aydınlı Mahallesi’nde oturan boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Çatalca ile evinde, çocuklarını teslim etmek üzere bir araya geldi.

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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ceyhun Çatalca, eşini bıçakladı. Yaralı halde evden dışarı çıkarak yol kenarındaki kaldırıma yığılan S.Ç. yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın, yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Ceyhun Çatalca polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

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Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Ceyhun Çatalca ifadesinin alınmasının ardından ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ceyhun Çatalca’nın tutuklanmasına karar verdi.