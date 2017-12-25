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Yaramazlara biraz batar!

Tuzla’da kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan koku paniğe yol açtı

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Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

Fotoğraf: DHA

Kokuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir açıklaması yapıldı.

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Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise “Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Tuzla’nın birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada da “İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İtfaiyenin atık su kanallarında ölçüm yaptığı belirtildi.

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