Tuzla’da gömülü kimyasal atık bulundu: Beş kişi gözaltında, bölge kapatıldı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde araziye gömülmüş kimyasal atık bulundu. Beş kişin gözaltına alınırken bölge kapatıldı.

Hürriyet’in haberine göre Şifa Mahallesi’nde boş bir alanda kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı alan polis, durumu sağlık ve belediye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi.

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Kimyasal madde kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yüklenip arıtma tesislerine nakledildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi.

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Çevrede güvenlik önlemlerinin alındı ve bölgen araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

Daha önce de olmuştu

Tuzla’da daha önce de atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atık sebebiyle onlarca kişi nefes almada güçlük, geniz ve ciğerde yanma şikayetiyle hastanelere başvurmuştu.