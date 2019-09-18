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Yaramazlara biraz batar!

Tuzla’da fabrikada yangın

Tuzla’da deri sanayi sitesinde bulunan Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann’a ait bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybı olmadığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrika çevresinde park halinde bulunan araçlar da yandı.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, “Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor” dedi.

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