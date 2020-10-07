Tuzla’da denizi kirleten gemiye 1.3 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Tuzla’da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın Twitter hesabındaki açıklamada cezanın çevre kanunu uyarınca uygulanacağı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Tuzla’da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır.”