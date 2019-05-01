Tuzla’da çocuğu döven kişinin tutuklanması için savcılık itirazı

İstanbul’da aracına erik çekirdeği attığı için 12 yaşındaki çocuğu döven kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Tuzla ilçesinde araç sahibi Ufuk Ö., Tuzla ilçesinde 28 Nisan’da 12 yaşındaki M.Y.K.’yı dövmüş, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Anadolu başsavcılığı, bugün bir yazılı açıklama yayınlayarak şüphelinin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’dan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini kaydetti. Açıklamada başsavcılığın şüphelinin tutuklanması için itirazda bulunduğu bilgisine yer verildi.