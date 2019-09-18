Tuzla yangınının kimyasalları Eskişehir’e kadar yayıldı; yağmurla geri yağacak

Tuzla’daki kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların, rüzgarın etkisiyle İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldığı bildiriliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Tuzla’da meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, şöyle dedi: “Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla ‘duman altı’ dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor.”