Tuzak olduğunu düşündük: ‘South Park’ Trump’la daha az dalga geçecek

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ABD gündemindeki birçok konuyu mizahi bir şekilde ele almasıyla bilinen South Park’ın yaratıcıları, bundan böyle ABD Başkanı Donald Trump’la daha az dalga geçeceklerini açıkladı.

LA Times’ta yer alan habere göre dizinin yaratıcılarından Trey Parker, her hafta Trump’la dalga geçtiklerini ve bunun ‘tuzak’ olduğuu belirterek, “Matt’le (South Park’ın diğer yaratıcısı Matt Stone) birlikte ‘Şimdi bakın Trump’la ilgili ne söyleyeceğiz’ diyoruz gibi hissettik. Billboard’lara ‘Bakın haftaya Trump’a ne yapacağız’ yazsak çılgın reytingler alırız ama doğrusu umrumda değil” dedi.

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South Park’ın son bölümü, Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planına atıfta bulunarak Kanada sınırına duvar örülmesi için başlatılan kampanyayı konu ediyordu.