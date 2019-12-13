Tuzak kurarak eski eşini öldürdü; tahrik ve iyi hal indirimi aldı

Bursa’da, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez’i kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez, ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası istemiyle yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Ocak ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde yaşandı. Aynur Canıtez’e adına kargo geldiğine dair haber verildi. Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Çalışanlar, adına giden bir kargo olmadığını söyledi.

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Bu sırada içeri giren Ali Canıtez onu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Aynur Canıtez, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun’da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’ya götürülen Canıtez, ilk ifadesinde “Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana, ‘Herkes kendi yoluna gitsin’ dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım” dedi.

‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklanan Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında şunları söyledi: ”Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde de, ‘Sığınma evindeyim kafamı dinliyorum’ dedi. Erkek arkadaşı S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına, ‘Kargoda emanetin var, gel al’ dedirttim. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. ‘Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur’ deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım.”

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Canıtez, cezaevinden çıkınca engelli oğlu Selçuk’a sahip çıkmak istediğini söyledi. Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U. babalarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Canıtez’i, ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimiyle 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.