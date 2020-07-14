Tuvaletinde bomba olduğuna dair not bulunan uçak zorunlu iniş yaptı

Merkezi İrlanda’daki havayolu şirketi Ryanair’in bir uçağı, tuvalette bulunan “Bomba var” yazılı not nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Fotoğraf: BBC

Polonya’nın Krakow kentinden İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitmek için dün havalanan uçak, bomba olduğuna dair not bulununca Britanya’nın başkenti Londra’nın merkezine 68 kilometre uzaklıktaki Stansted Havalimanı’na indi.

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Saat 18:40’ta zorunlu iniş yapan uçağa, iki askeri uçak eşlik etti. Yolcular indirildikten sonra kontrol yapan polis, şüpheli bir paket bulunmadığını açıkladı. Tuvalete bırakılan notla ilgili 26 ve 47 yaşlarındaki iki adam gözaltına alındı.

Tek tek kimlik kontrolü yapılan yolcular ise başka bir uçakla Dublin’e gönderildi.