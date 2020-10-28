Tuvalet kağıdından elbiseler: Gelirleri kanser araştırmasına gidecek

Göğüs kanseri araştırmalarına desteğiyle bilinen Kanadalı moda tasarım topluluğu Cashmire Collection, bu yıl tuvalet kağıdından yapılmış elbise tasarımlarının gelirlerini araştırmaya bağışlayacak.

Fotoğraf: Cashmere Collection

Topluluk, elbiseler için 15 tasarımcıyla çalıştı. İki Kanadalı sanatçı da elbiselere son halini verdi. Elbiseler, Covid-19 pandemisine de atıf yapılarak ‘Venedik maskesi’ kullanılan bir temayla tanıtıldı.

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Tasarımlar Cashmere’in internet sitesinde oylamaya sunuldu.

Cashmere, Kanada Kanser Derneği’nin göğüs kanseri programına, kazanan tasarımcı adına her bir oy için 1 Kanada Doları (6,18 TL) bağışlayacak.

Cashmere’in sahibi Kruger Products şirketi ise ülke genelinde 160’dan fazla hastaneden oluşan ağa tasarımcıları adına bağış yapacak.