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Yaramazlara biraz batar!

Tuvalet kağıdına ‘kriz’ ayarı: Rulo genişledi, kağıt azaldı

Döviz kurunun artmasıyla gıda firmalarının zam yapmamak adına ürünlerinin gramajlarını azaltmasının ortaya çıkmasından ardından, tuvalet kağıtlarının rulolarının genişletildiği, rulolara daha az kağıt sarıldığı belirlendi.

Fotoğraf: Darren Foreman/flickr.com

Ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, birçok üründe yüzde 60’a varan oranlarda zam yapılmıştı. En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı.

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32’li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi.

Bakanlığın denetimleriyle fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez de firmalar başka bir yönteme başvurdu.

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Firmaların tuvalet kağıtlarındaki ruloları genişleterek daha az kağıt sardığı anlaşıldı.

‘El girmeyen rulaya kol giriyor’

Posta’dan Hülya Çaylak’ın haberine göre tuvalet kağıtlarının bir yaprağının eni ve boyu da küçültüldü.

Tuvalet kağıdının 10 santimetre olan eni, 9,5 santimetreye indirildi. Normalda 12,5 santimetre olan tuvalet kağıdının tek bir yaprağının uzunluğu da 12.3 santimetreye düşürüldü.

Firmalar en ve boydan da kısıtlamaya giderek maliyeti düşürüp kazançlarını artırmayı planlıyor.

‘Gevşek sarılıyor’

Bazı tuvalet kağıtlarının gevşek sarılarak uzunluğunun azaltıldığı, bu yüzden de çabuk bittiği de belirtildi.

Durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi: “Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocukların eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor.”

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