Tuvalet kağıdı çalan üç kişiye toplam 380 saat kamu hizmeti cezası

Covid-19 salgınıyla başlayan tuvalet kağıdı stoklama çılgınlığı hırsızlığa da neden oldu. Geçen cuma günü Britanya’nın Essex bölgesinde, tuvalet kağıdı ve sıvı el sabunu yükledikleri minibüsle yakalanan üç kişi suçlarını itiraf etti. ‘Tuvalet kağıdı hırsızları’na toplam 380 saat kamu hizmeti cezası verildi.

Fotoğraf: Essex Polisi

Bir binanın girişindeki kapalı bariyeri kırıp geçmeye çalışan üç kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis şahısları suçüstü yakaladı.

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Dün hakim karşısına çıkan Johnnie Scamp (29), James Scamp (41) ve Thomas Simmonds’ı (37) ‘hırsızlık‘tan suçlu bulan hakim, üçüne de kamu hizmeti cezası verdi.

Johnnie Scamp herhangi bir kamu hizmetinde 100 saat ücretsiz çalışma, diğer iki isim ise 140’ar saat ücretsiz çalışma cezası aldı.

Üçlünün çaldıkları tuvalet kağıdı ve sabunlar ait oldukları depoya iade edildi.

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