Tuvalet kağıdı biten Avustralyalıların imdadına gazete yetişti

Corona virüsü salgınına karşı önlem almak için Avustralyalıların marketlere akın etmesi ve tuvalet kağıdı stoklarını tüketmesinin ardından NT News gazetesi, kesilip tuvalet kağıdı yapılabilecek halde fazladan sekiz boş sayfa bastı.

Gazete, yeni sayısını sosyal medya hesaplarından #toiletpapercrisis (tuvalet kağıdı krizi) etiketiyle ve “Evet, gerçekten baskı yaptık” diye paylaştı.

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YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

‘Halkın ihtiyacını karşıladık!’

Gazetenin editörü Matt Williams şunları söyledi: “Kesinlikle tuhaf bir sayı değil. Biz, dünya çapında okuyucularımızın ihtiyaçlarını anlayan bir gazete olarak biliniyoruz. Avustralya’nın kuzey bölgesinde yaşayan halkın tuvalet kağıdı ihtiyacı şu anda çok büyük, bu yüzden onlara ihtiyaç duydukları şeyleri vermek zorundaydık.”

Williams, satışların çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi.