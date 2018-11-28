Tutuşan kıyafetini söndürmek için üzerine kaynar su döken yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Sinop’ta sobadan kıyafetleri tutuşan kadın, alevleri söndürmek için kaynar suyu üzerine dökünce yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Sinop’un Erfelek ilçesinde ısınmak amacıyla sırtını yanan sobaya yaslayan 73 yaşındaki Ayşe Şimşek’in kıyafeti sobadan çıkan alevden ötürü tutuştu.
Yaşlı kadın yanan giysisini söndürmek için panikle sobanın üstündeki kaynar suyu üzerine döktü.
Ağır yaralanan kadın Sinop Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada hayatını kaybeden kadının cenazesi memleketine gönderildi.