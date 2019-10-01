‘Tütün öyle sarılmaz’ dedi; silahlı kavga çıktı: Bir ölü; üç yaralı

Konya’da, tütün saran Sertaç Efe’ye (38), kahvehane sahibinin, “Tütün öyle sarılmaz böyle sarılır” demesi silahlı kavgaya neden oldu; bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Efe, gece saat 02.00’de sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde emlakçılık yapan arkadaşının iş yerine gitti. Yan taraftaki kahvehaneyi işleten Murat Yağcı (36) da ikilinin yanına gitti. Yağcı, o sırada tütün saran Efe’ye, “Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun” dedi.

Reklam

Yağcı ile Efe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oradan ayrılan Efe, bir süre sonra geri döndü. Aracından inen Efe, kahvehane önündeki Yağcı’ya tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yağcı’nın yanındaki yakınları Ertekin Kaçın (39) ve Hasan Barış (25) da tabancayla ateş ederek karşılık verdi.

Çatışmada Efe el ve ayak parmaklarından, Hasan Barış ile o sırada eczaneye giderken yoldan geçen Tunahan Yüncü kalçalarından yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Yağcı kurtarılamadı.

Polis, Ertekin Kaçın ve tedavilerinin ardından taburcu olan Hasan Barış ve Sertaç Efe’yi gözaltına aldı.