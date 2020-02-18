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Yaramazlara biraz batar!

Tutuksuz yargılandığı davada 18 yıl hapse mahkum edilen sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tutuksuz yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık kaçmaya çalıştı; ancak polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. 

Fotoğraf: DHA

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak’tan yargılanan O.E. verilen cezayı duyunca duruşma salonunun bulunduğu 1’inci kattan koşarak aşağıya indi. O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı.

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Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan O.E., cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.

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