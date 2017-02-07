Tutuksuz yargılanan istismar sanığının savunması: Çocuğun yaşını 18 olarak biliyordum

Antalya’da 14 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan 22 yaşındaki erkek, çocuğun yaşını 18 olarak bildiğini söyledi.

Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan 22 yaşındaki kuaför S.G., iddiaya göre Aralık 2015’te 14 yaşındaki S.N.Ö.’yü istismar etti.

Duruşmada söz alan sanık, çocukla Ekim 2015’te Manavgat Devlet Hastanesi’nde tanıştıklarını, daha sonra buluştuklarını, iki ay boyunca da arkadaşlık yaptıklarını belirtti.

Şu an askerde olan sanık, şunları söyledi: “Yılbaşından (2016) altı-yedi gün sonra saat 22.30 civarında S.N.Ö. beni aradı. Irmak kenarında buluştuk. Bir arkadaşımın evine gittik. İlk defa orada kendisiyle tam olarak cinsel ilişkiye girdik. Kız annesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine annesi gece beni aradı, kızının yanımda olup olmadığını sordu. ‘Bilmiyorum, haber alırsan bana da haber ver’ dedim. Sabah S.N.Ö ile birlikte annesiyle bir pastanede buluşarak, kızının Antalya’da bir hastanede acil işi olduğu yalanını söyledik.”

‘Yaşını 18 biliyordum’

Çocuğun, ısrar üzerine durumu annesine anlattığını aktaran ve çocuğu birden fazla kez istismar ettiğini kaydeden sanık, hakimin, hakkındaki şikayetin 20 Aralık 2015 günü için olduğunu söylemesi üzerine “20 Aralık’ta arkadaşımın evinde bir araya geldik, orada öpüştük, birbirimize sarıldık” dedi.

Sanık, çocuğun yaşını 18 olarak bildiğini söyleyerek Kasım 2015’te doğum günü kutlaması yaptıklarını iddia etti.

Kemik yaşı tespit edilecek

Çocuğun avukatı, suçun işlendiği tarihte müvekkilinin 14 yaşını tamamlamamış olduğunu kaydetti.

Sanığın aleyhte olan ifadelerini kabul etmediklerini anlatan avukat, bu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğunu söyledi.

Mahkeme, çocuğun yaşının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılan Osmaniye Devlet Hastanesi’nden gelen cevapta doğum kaydına rastlanmadığına bildirildiğini açıkladı.

Doğum tarihi 1 Ocak 2001 görülen çocuk için suç tarihi itibarıyla kemik yaşı tespiti istendi.