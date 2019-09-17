Tutuksuz bekleyecek: Çocuk istismarı suçlusuna önce ceza, sonra iyi hal indirimi

İzmir’de çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanık, ‘iyi hal indirimi’yle 10 yıl beş ay hapis cezası aldı. Mahkeme, zanlının onama kararını tutuksuz beklemesine de hükmetti.
İzmir’in Menderes ilçesinde geçen yıl M.Y.Y., iddiaya göre komşusunun 13 yaşındaki kızı A.G.’ye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. A.G.’nin durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu.
A.G.’nin Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadesinde, Menderes’te ve alışıverişe gittikleri Torbalı’da M.Y.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. M.Y.Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.
‘Bel fıtığım var, bahsedilen hareketleri yapamam’
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y., mağdurla hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia ederek, “Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
‘İyi hal’den indirim, tutuksuz yargılanmaya devam
Mahkeme heyeti, sanığın ‘cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi zincirleme olarak birden fazla kez yapması gerekçesiyle cezasının artırılarak 12.5 yıla çıkartılmasına karar verdi.
Mahkeme, duruşmadaki ‘iyi hali’ nedeniyle sanığın cezasını 10 yıl beş aya indirirken, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getirip tutuksuz olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti. Sanık M.Y.Y., kararın onanmasıyla cezaevine girecek.