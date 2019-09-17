Tutuksuz bekleyecek: Çocuk istismarı suçlusuna önce ceza, sonra iyi hal indirimi

Perşembe günü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde tuzaklanan patlayıcının, bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yedi kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında HDP’li Kulp belediye başkanı ile HDP ilçe başkanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu beş kişi tutuklandı.