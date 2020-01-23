Tutukluyu ziyaretten men cezası AYM’den döndü: 10 bin lira da tazimat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu babasını ziyareti sırasında cezaevinde kötü muamele gördüğü için görevlilere “Allah belanızı versin” diyen adama dokuz aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu, 10 bin lira da tazminat ödenmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

ANKA’nın haberine göre tutuklu babasını bayramda ziyaret etmek için İstanbul Silivri Cezaevi’ne annesiyle birlikte giden Süveyda Yarkın, üst araması için sıraya girdi. Yarkın, bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple odanın önünde rahatsızlanarak kustu. Görevliler de adamı lavaboya götürdü.

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Geri döndüğünde yeniden arama odası sırasına girmesi istenince Yarkın görevlilere “Allah belanızı versin sizin” diyerek bağırdı. Bunun üzerine adama ‘kurumun düzen ve güvenliğini bozduğu’ gerekçesiyle dokuz ay ziyaret yasağı verildi.

‘Sağlık yardımı yapacaklarına hırpaladırlar’

Yarkın ise infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını iddia ederek “Kustuğun yeri temizlemezsen görüş yaptırmayız” dendiğini öne sürdü. Annesinin peçetelerle ve daha sonra verilen paspasla yeri temizlediğini, görevlilerin azarlaması ve hasta olması nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu, görevli memurla tartıştığını, insani olarak sağlık yardımı yapılması gerekirken hırpalandığını belirterek şikayetçi oldu.

Yarkın, babasıyla görüşmesinin engellendiğini, verdiği şikayet dilekçesinin dikkate alınmadığını, gerçeğe aykırı tutanakla cezalandırıldığını, kamera kayıtlarının incelenmediğini, tanıklığa başvurulmadığını da öne sürerek, ‘dokuz aylık görüşme yasağı cezasının orantısız ve manevi sonuçları bakımından çok ağır olduğunu, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının, adil yargılama hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini’ savundu.

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‘Yasak için ikna edici gerekçeler yok’

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, ‘dokuz ay gibi oldukça uzun olan bir süreyle ziyaret hakkını kullanmaktan men edilmesini açıklayacak ikna edici gerekçeler’ gösterilmediğini belirtti.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Başvurucu hakkında uygulanan ziyaret hakkının kısıtlanması kararıyla ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ve başvurucunun aile hayatına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna varılmıştır.”

AYM, Yarkın’ın ‘aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği’ sonucuna ulaşırken kendisine ‘manevi zararları karşılığında’ 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.