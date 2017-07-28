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Tutukluluğuna devam kararı verilen Şık: Diz çöktüremeyeceksiniz

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Cumhuriyet davasında tutukluluğunun devamına karar verilen gazeteci Ahmet Şık “Bugüne kadar sadece anne babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle devam edeceğim” dedi.

Cumhuriyet davasında mahkeme, aralarında Şık’ın da olduğu dört gazetecinin tutukluluğunun devamına, yedi ismin ise tahliyesine karar verdi.

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Şık, kararın açıklanmasının ardından duruşma salonundakilere şöyle seslendi: “Çıkan karar diyor ki ‘Size diz çöktüreceğiz’. Bütün zorbalar, bu alçak ve haysiyet yoksunu, organize kötülük örgütünün bütün elemanları ve kurumları bilsinler. Kendi adıma söylüyorum ama diğer arkadaşlarım da dahil. Bugüne kadar sadece anne babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra da böyle devam edeceğim.”

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