Tutukluluğa devam: Üç aylık kediye tecavüz davasında ‘çocuk pornosu’ tartışması

İstanbul’da bir kediye tecavüz ederek ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Bilal Ç., “Kanıtlarlarsa kestirip atarım” dedi. Sanık tahliye edilmedi.

Eyüpsultan ilçesinde yaşayan B.Ç.’nin 18 Haziran’da evinde üç aylık yavru kediye tecavüz ettiği iddia edilmiş, adam 19 Haziran’da tutuklanmıştı.

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B.Ç. hakkında ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ ve ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçlarından dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

‘Sarhoştum hatırlamıyorum’

Davanın ilk duruşmasına bugün İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık duruşmaya SEGBİS sistemiyle cezaevinden katıldı.

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Savunmasında ilkokul mezunu olduğunu ve boşandığını belirten Bilal Ç., “45-46 yaşına girdim, ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Olay günü sarhoştum. Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapıyı bile açık bırakmışım” dedi.

Kedinin sahibi anlattı

Kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ise şunları söyledi: “Benim dört yavru kedim vardı. Ben bunları hava alması için spor yaptığım kulübün ön tarafına çıkardım. Spora başladım. Daha sonra yavru beyaz kediyi bulamadım. Etrafta araştırdım. Bana Bilal Ç.’nin kediyi eve götürmüş olabileceğimi söylediler. Daha önce de bu şahsın yavru kedileri eve götürdüğünü mahalle sakinleri görmüş. Bunun üzerime şahsın evine gittim. Dış kapı açıktı. Bilal Ç.’nin pantolonu sıyrılmış vaziyetteydi. Kedi Bilal Ç.’nin elindeydi. Beni görünce kediyi fırlattı. Sanık mahallede benzer konularda kötü üne sahip olduğu mahalleli tarafından söyleniyordu. Kedi ve köpeklere zarar verdiği konuşulmaktadır. Sanık kendindeydi. Etrafa küfürler etti. Şikayetçiyim.”

Hakim “Uzlaşmak istiyor musun?” diye sorunca Altınkaynak “Üç aylık kediye tecavüz eden adamla uzlaşmam” cevabını verdi.

Altınkaynak “Emniyetteki ifademde sanığı suçüstü yakaladığımı söyleyemedim, utandığım için anlatamadım” diye konuştu

Tekrar söz verilen sanık Bilal Ç. de “Benim hayvanlarla işim olmaz. Olay anını hatırlamıyorum. Hacca da gittim. Dinime imanıma, dört kitap üzerine yemin ederim. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. Can güvenliğim yok” dedi.

Sanık “Bugüne kadar böyle bir şey yaptığımı kanıtlasınlar, kestirip atacağım” diye konuştu.

Hakimden gülen sanığa tepki

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu’ndan avukat Yasemin Babayiğit’in hayvan hakları ve sanıkla ilgili konuştuğu sırada, Bilal Ç.’nin güldüğü görüldü.

Hakim Özlem Aydın, sanık Bilal Ç.’ye “Neden gülüyorsun, çok mu komik” diyerek tepki gösterdi.

Bilal Ç. hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirterek “Benim öyle bir dünyam yok. 40 yıldır böyle bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Porno tartışması

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre kedinin sahibi Rafet Altınkaynak, olaydan sonra kriminal polisin inceleme yaptığı sırada evde çocuk pornosu CD’lerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Altınkaynak ayrıca sanığın mahallede kötü bir üne sahip olduğunu, bazı zamanlar mahalle bakkalına giderek çocuklara şeker aldığını ya da çocuklara vermek üzere para bozdurdurduğunun mahalleli tarafından bilindiğini söyledi.

Söz konusu iddiaların sorulması üzerine sanık Bilal Ç., camiden eve giderken beyaz bir poşet içinde bulduğu CD’lerin dini içerikli olduğunu zannederek izlediğini, söz konusu porno filmlerin de bunların arasından çıktığını iddia etti.