Tutuklu yazar Altan: İktidarın korku projesi kendileri için kabusa dönüştü

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‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Ahmet Altan, “İktidarın korku projesi toplum için değil, kendileri için büyük bir korkuya, hatta kabusa dönüştü” dedi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Altan hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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23 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Altan’ın 10’u firari 17 sanıkla beraber yargılandığı davanın bir sonraki duruşması, 13 Kasım’da görülecek.

‘Yaşadıklarımız bütün dünyaca biliniyor’

CHP’li vekiller Veli Ağbaba ve Şenal Sarıhan, Altan’ı cezaevinde ziyaret etti.

Altan, gazetecilik faaliyetlerinin üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasının hukuki herhangi bir dayanağının olmadığını söyledi.

Altan şöyle devam etti: “TCK 309-310-311’nci maddelerde yer alan suçlar ancak cebir ve şiddet kullanarak işlenebilirken bir gazetecinin gazetecilik faaliyetiyle bu suçları nasıl işlemiş olacağının cevabı yok. Altan kardeşlerin tutuklanması ile bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldı. Ancak bugün gelinen noktada iktidarın korku projesi toplum için değil, kendileri yani iktidar için büyük bir korkuya hatta kabusa dönüştü. İç basın bizi pek gündemleştirmese de dış basın yaşadığımız tüm hukuksuzları yakından takip ediyor. Yaşadıklarımız bütün dünyaca biliniyor. Savunmalarımız bütün dillerde yayınlandı.” dedi.

‘Kardeşimle yan yana gelmedik’

Mağdurun kim olduğuna ve ‘hukuksuzluğu yapanın’ nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen kardeşi tutuklu akademisyen Mehmet Altan’la aralarında sadece bir koridor olduğunu ancak bir kez bile yan yana gelmediklerini aktardı.

Altan, mektup, haberleşme ve tüm mahkumlar için kullanılan etkinlik yasağının kendileri için sürdüğünü belirtti.