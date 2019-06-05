Tutuklu yakınları bayram için İmralı’ya gidiyor

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı’ya hareket etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Mehmet Öcalan, avukatları aracılığıyla cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Polat Yıldırım ve Sabiha Aslan da avukatları aracılığıyla görüşme başvurusunda bulunmuştu.

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Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan ile en son 12 Ocak’ta bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ailelerle ilk görüşme

Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş İmralı’ya ‘sekreterya’ olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015’ten, Hamili Yıldırım da İmralı’ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015’ten bu yana aileleriyle hiçbir görüşme gerçekleştirmedi.

Konar, Aktaş ve Yıldırım, İmralı’ya götürüldüklerinden bu yana ilk kez aileleriyle görüştürülmüş olacak.

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Sekiz yıl aradan sonra gelen görüşmeler

İmralı Cezaevi’nde Öcalan’a tecrit uygulandığı gerekçesiyle HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in öncülüğünde başlatılan açlık grevine cezaevlerindeki PKK’lı tutuklu ve hükümlüler de destek vermişti.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları da, Leyla Güven öncülüğünde yürütülen açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonucu sekiz yıl aradan sonra 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı’ya giderek, Öcalan’la görüşme gerçekleştirdi.





