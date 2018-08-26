Tutuklu vekil Berberoğlu’nun eşi: CHP, Yargıtay’ın kararına göre eylem planlıyor

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim” dedi.

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

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Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti. Berberoğlu, düzenli kullandığı ilaçlarını da bırakmıştı.

‘İkinci kitabını da bitirdi’

Oya Berberoğlu, kızı Dilara’yla birlikte eşiyle bayram nedeniyle yaptığı bir saatlik görüşmeyi anlattı.

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Deutsche Welle’den Aslı Işık’a konuşan Berberoğlu, sözlerine şöyle başladı: “Enis’in morali iyi. Siyasi durumları ve hukuki boyutları çok iyi tahlil eden biri olduğu için hiçbir zaman boş umutlara kapılmadı. Moralini hep sağlam tutmaya çalışıyor. Haftada iki saat yazı yazmak için bilgisayar hakkı var. Bu arada ikinci kitabını da bitirdi. Eylül ya da ekim ayında piyasada olacak. Bu kitap, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi yakın tarihinde karşılaştığı sorunlara bakışını anlatıyor.”

Yargıtay 17. Daire’nin tahliye talebini görüşüp karar vermesini beklediklerini aktaran Berberoğlu, eşinin olumlu bir karar beklemediğini aktardı.

‘Keşke önermeseydim diye düşündüğüm zamanlar oluyor’

Eşinin “Ülkemde adalete olan inancımı sıfırladım. Bundan sonraki mücadelem siyasi olacak” dediğini paylaşan Berberoğlu, “Enis, siyasete girdiği için hiç pişman olmadı. Sadece uzun süresi hapiste geçtiği için topluma istediği gibi faydalı olamadığını düşündüğünü, biliyorum. Ben de bir kadınım, duygusallığım da var. Zaman zaman keşke önermeseydim diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Enis’i siyasete Türkiye’ye partisine çok faydalı olacağını bildiğim için ittim. Onun pişmanlık duymadığı, verdiği mesajdan da anlaşılıyor” dedi.

‘Eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim’

Berberoğlu sözlerini şöyle bitirdi: “CHP, Türkiye genelinde bir eylem için Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin kararını bekliyor. O kararın neticesine göre bir eylem planlıyorlar. Ben de eylemin ne olduğunu o zaman öğreneceğim. Ben de, aynı şekilde 17. Dairenin kararını bekleyeceğim. O karara göre kişisel eylem planıma bakacağım. Emsal kararlara bakınca, 15 gün içerisinde başvuruları karara bağlıyorlar. Ama şimdi araya bayram girdi. Başvurumuzun üzerinden 25 gün geçtiği için önümüzdeki hafta kararı açıklamasını bekliyorum.”