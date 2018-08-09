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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu vekil Berberoğlu’ndan protesto: Düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktı

 

CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce reddedilmesi üzerine savunma yapmama ve görüşe çıkmama eyleminin ardından düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktı.

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24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

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Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’a konuşan CHP milletvekili Gürsel Tekin, Berberoğlu’nun protesto için düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bir aya yakın zamandır kullanmadığını söyledi.

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Başta Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere birçok yetkiliyi ziyaret ederek Berberoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verip yardım talep ettiğini söyleyen Tekin, kısa sürede tahliye edilmezse sağlık sorunlarının dönülmez noktaya gelebileceği endişesini dile getirdi.

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