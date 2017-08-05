Tutuklu vekil Berberoğlu’ndan mesaj: Yanlış yapmadığımı bu yargı bile görecek

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Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden mesaj gönderdi: “Benim yanlış yapmadığımı bu adalet sistemi bile görecektir.”

Berberoğlu, davada ‘casusluk’ suçundan 25 yıla mahkum edildikten sonra tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu.

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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Berberoğlu’na gerçekleştirdiği ziyareti Hürriyet’ten Turan Yılmaz’a anlattı.

‘Çok inançlı buldum’

Berberoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu aktaran Atıcı, Berberoğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bir kitap hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

“Beni en çok şaşırtan, adalete inanılmaz inanmış. Adaletin tecelli edeceğine, suçsuzluğunun açık olduğunu adaletin de göreceğine o kadar inanmış ki şaşırdım” diyen Atıcı, özetle şunları söyledi: “Ben ‘Bu hukuki bir dava değil ki, hakkınızdaki iddialar uyduruk şeyler ama bu siyasi bir dava, hâlâ adalete olan güveninizi bu kadar nasıl muhafaza ediyorsunuz’ dedim. Kendisi de ‘Ben ediyorum. Bu ülkede yanlış şeyler de oluyor ama benim yanlış yapmadığımı bu adalet, bu yargı sistemi bile görecektir. Adalet yerini bulacaktır’ dedi. Ben kendisini bu konuda çok inançlı buldum. Ben ona moral vermek için gittim ama o bana moral verdi. Adalete olan inancı beni çok etkiledi, umarım çok geç kalmadan bu iş sonlanır.”