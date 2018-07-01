Tutuklu vekil Berberoğlu için başvuru: ‘Yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandı

MİT TIR’ları davasında ‘devletin gizli belgelerini açıklamak’ suçlamasından beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 24 Haziran’da bir kez daha vekil seçilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları tahliye başvurusu yaptı.

14 Haziran 2017’den bu yana cezaevinde olan Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2’nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilmişti.

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Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’na verilen dilekçede, Berberoğlu’nun milletvekili seçildiği ve ‘yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandığı belirtildi.