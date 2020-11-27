Tutuklu ve hükümlülere ‘corona izni’ iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere Covid-19 nedeniyle verilen izin süresinin ocak ayı sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bakanlığa bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine yayınlanan açıklamada, salgın nedeniyle 14 Nisan’dan itibaren açık cezaevlerindekilere izin verildiği anımsatıldı.

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Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 26 Kasım tarihli yazısında, salgın riskinin sona ermediğini belirttiği ve iznin iki ay daha uzatılması yönünde görüş bildirdiği dile getirildi.

Müdürlük şunları kaydetti: “Öneri doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.”