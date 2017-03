Tutuklu siyasiler için bildiri: HDP’ye yönelik linç kampanyası kabul edilemez

Aralarında Necmiye Alpay, Hasan Cemal, Öget Öktem Tanör, Baskın Oran gibi akademisyen, hukukçu, gazeteci ve yazarların bulunduğu çok sayıda isim tutuklu siyasiler için ‘Kabul etmiyoruz ve talep ediyoruz’ başlıklı bir metin yayınladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre metinde, “Bizler; özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak isteyen, HDP’ye ya da başka partilere oy vermiş milyonlarca yurttaş 6 milyon seçmenin oyuyla TBMM’ne girme hakkı kazanmış bir partiye karşı iktidar bloku öncülüğünde yürütülen sistematik siyasi linç kampanyasını evrensel insan haklarına, mevcut anayasaya ve siyasi ahlaka aykırı ve kabul edilmez buluyoruz” dendi.

Çağrı metninde, 13 vekil dahil olmak yüzlerce HDP üyesiyle birlikte DBP’li belediye başkanları ve yöneticilerinin de tutuklu olduğu hatırlatıldı.

‘Partili cumhurbaşkanlığı‘nı merkeze alan anaysa değişikliği referandumunda, ‘özgür, eşit, adil ve asgari meşruiyete sahip bir oylama yapılabilmesi için’ OHAL’in kaldırılması ve tutuklu siyasilerin serbest bırakılıp görevlerine geri dönmesinin sağlanması talep edildi.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Abdullah Demirbaş, Abdurrahman Doğan, Adil Anlama, Adnan Kaya, Adnan Şahin, Ahmet Aykaç, Ahmet Bülent Özer, Ahmet Dindar, Ahmet Ergin, Ahmet İnsel, Ahmet Kardam, Ahmet Özdel, Ahu Karasulu, Akif Karapınar, Akın Atauz, Alev Er, Ali Cemal Zülfikar, Ali Çimen, Ali Duman, Ali Eşki, Ali Fikri Işık, Ali Fuat Karaöz, Ali Haydar Konca, Ali Karakoç, Ali Küçük, Ali Nesin, Ali Saydı, Ali Soysüren, Alper Açık, Alp Tekin Ocak, Arif Ali Çangı, Arif Müezzinoğlu, Arman Yılmaz, Arzu Kayaoğlu, Aslıhan Karabacak, Aslı Kayhan, Aslı Telli Aydemir, Asya Ülker, Atila Oğuz, Atilla Bahçıvan, Attila Tuygan, Aydın Arı, Aydın Engin, Aydoğan Kars, Ayhan Erdoğan, Ayhan Özdemir, Ayla Zırh, Aylin Kırıkçu, Aynur Özuğurlu, Ayşe Acınıklı, Ayşe Berkman, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşegül Devecioğlu, Babür Pınar, Bahadır Altan, Bahar Özer, Bahri Bayram Belen, Banu Güveren, Baran Doğan, Barış Birol, Barış İpek, Baskın Oran, Basri Akyüz, Başak Demir, Bediz Yılmaz, Berna Kılınç, Bilal Kalkan, Buket Türkmen, Bülent Atamer:70 Bülent Aşa, Büşra Ersanlı, Can Candan, Celal İnal, Celal Karadağ, Celalettin Can, Cemal Gülmez, Cemal Yücel, Cemil Demircan, Cemil Gündoğan, Cem Özatalay, Cengiz Arın, Ceren Şengül, Ceren Uysal, Cevdet Öçal, Cevriye Aydın, C. Murat Özgünay, Cumali Uyan, Çağatay Yağcı, Çağlar Dölek, Çiğdem Yalçın, Demet İslambay, Deniz T. Kılınçoğlu, Deniz Gürbüz, Deniz Yonucu, Derya Keskin, Devrim Avcı Özkurt, Dilek Güzel Gürbüz, Dilek Hattatoğlu, Diren Cevahir Şen, Dilek Sevgi Ataç, Dilşah Deniz, Diyadin Fırat, Doğan Özgüden, Ebru Atakan Öztatar, Ebru Ergün, Ebru Simeklioğlu, Elif Sandal Önal, Elkan Albayrak, Emel Atik, Emre Kocaoğlu, Engin Sustam, Enver Akan, Erbatur Çavuşoğlu, Ercan Kanar, Erdoğan Aydın, Erdoğan Baştuğ, Ergun Gedizlioğlu, Ergün Özgür, Erhan Yalçındağ, Erkan Sabri Ünüvar, Erol Katırcıoğlu, Erol Özkoray, Esin Düzel, Ersin Salman, Ersin Vedat Ergür, Esengül Ayyıldız, Esra Çiftçi, Esra Mungan, Evrim Karakaş, Eylem S. Aslandoğan, Faik Bulut, Faruk Arhan, Fasih Üstek, Fatin Kanar, Fatma Dikmen, Fatma Gök, Fazıl Ahmet Taner, Ferat Boğatekin, Ferhan Pınar Ekin, Ferhat Karslı, Ferhat Tunç, Ferit Aydın, Feryal Saygılıgil, Fethiye Çetin, Fevzi Cartal, Fevzi Kartal, Fevzi Saygılı, Feyha Karslı, Feyzi Çelik, Fikret Başkaya, Filiz Kuru, Fırat Epözdemir, Fırat Seymen, Funda Akın, Gamze Gökoğlu Şimşek, Gençay Gürsoy, Gonca Gedikoğlu, Göksel N. Demirer, Gül Doğan, Gül Köksal, Gülendam Şan Karabulutlar, Gülşen Özbek, Gülten Kaya, Güneş Yıldız Baştuğ, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Güven Bakırezer, H. Pınar Şenoğuz, Hacer Ansal, Hacer Çekiç, Halil Savda, Halis Yerlikaya, Halis Yıldırım, Harika Günay Karataş, Hasan Akcı, Hasan Cemal, Hasan Hüseyin Evin, Hasip Kaplan, Haydar Erol, Haydar Topay, Hayrettin Çil, Hekim Coşkun, Heval Türkmen Günay, Heval Yıldız Karasu, Hicran Danışman, Hicri İzgören, Hovsep Hayreni, Hülya Doğan, Hüriye Şahin, Hüseyin Aslan, Hüseyin Esentürk, Hüseyin Habip Taşkın, Hüsnü Öndül, İbrahim Bilmez, İbrahim Sinemillioğlu, İhsan Çolak, İhsan Hacıbektaşoğlu, İlke Çandırbay, İlke Işık, İnci İşbulur, İnci Tuğsavul, İlknur Alcan, İpek Kadirhan, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Işıl Gürsoy Uyar, Janroj Yılmaz Keleş, Kadir Akın, Kamil Aksoylu, Kamil Tekin Sürek, Kasım Kaplan, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Keleş Öztürk, Kemal Akkurt, Kemal Aytaç, Kemal Toraman, Kenan Çetin, Kıvanç Ersoy, Kudret Ünal, Kumru Toktamış, Kuvvet Lordoğlu, Kübra Gündüz, Latife Akyüz, Leyla Han Tüzel, Leyla Işıl Ünal, Levent Tüzel, Lütfiye Bozdağ, M. Oğuz Sinemillioğlu, Mahmut Konuk, Maya Arakon, Mebuse Tekay, Mehmet Ali Kırdök, Mehmet Rauf Kesici, Mehmet Hanifi Şaştım, Mehmet Ruhi Demiray, Mehmet Tursun, Mehmet Uluışık, Mehtap Okuyan, Melek Ulagay Taylan, Melih Kırlıdoğ, Meral Camcı, Meral Karalı, Meriç Eyüboğlu, Merve Fidan, Meryem Koray, Mesut Yeğen, Mihriban Kırdök, Mine Gencel Bek, Muhammet Taner Avşar, Muhammet Yasin, Murat Çelebi, Murat Çelikkan, Murat Denizer, Murat Kuseyri, Mustafa Altıntaş, Mustafa Ekinci, Mustafa Eraslan, Mustafa Karabulutlar, Mustafa Söğütlü, Mustafa Şener, Muzaffer Kaya, Naci Sönmez, Müfit Özdeş, Müge Karalom, Müjgan Arpat, Nazar Büyüm, Nazmi Algan, Necati Abay, Necdet Okcan, Necmiye Alpay, Nefise Sormageç, Nesrin Nas, Neşe Erdilek, Neşe Özgen, Nevin Gözcan, Nilgün Toker, Nimet Tanrıkulu, Noémi Lévy-Aksu, Nuray Mert, Nurcan Baysal, Nurcan Z. Çarıkçı, Nurettin Özlütaş, Nuri Cemal, Okan Toygar, Oktay Etiman, Olga S. Hünler, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Atan, Orhan Bayraktar, Orhan Kılıç, Orhan Silier, Osman Ergin, Osman Salman, Oya Baydar, Ozan Çağlayan, Öget Öktem Tanör, Ömer Akat, Ömer Çakırgöz, Ömer Eşki, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk, Ömer Madra, Ömer Kavili, Özcan Karakoç, Özge Çetin, Özgen Ayça Genç Gülakan, Özgür Altın, Özgür Metin, Özgür Müftüoğlu, Özlem Dalkıran, Özlem Özkan, Özlem S.Özatakan, Öznur Bayoğlu, Pınar Kılıçer, Recep Maraşlı, Refika Korkmaz, Rüstem Batum, Sait Çetinoğlu, Seçkin Özsoy, Sefa Feza Arslan, Selahattin Esmer, Selim Temo, Sema Bayraktar, Semih Bilgen, Semih Mutlu, Semir Karakaş, Semra İşler Albayrak, Semra Somersan, Serhat Özdemir, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Evren Köroğlu, Several Ballıkaya, Sevgi Evren Köroğlu, Sevil Aracı Bek, Sevinç Altan, Seyfi Öngider, Seyit Nusret Öztürk, Seyit Sönmez, Sibel Özbudun, Sinan Çiftyürek, Sinan Zincir, Songül Beydilli, Suat Bilgi, Suzan Samancı, Süleyman Anıl, Şaban İba, Şahika Yüksel, Şaika Bayraktar, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Şemsa Özar, Şemse Kutsal, Şeref Kavak, Şeref Turgut, Şerif Aras Doğruel, Şiar Rişvanoğlu, Şukrullah Erol, Şule Silan Işık, Süleyman Eryılmaz, Taner Aşçıoğlu, Taner Bayrak, Tarık Günersel, Tarık Ziya Ekinci, Tebessüm Yılmaz, Temel Demirer, Tufan Akgül, Tugay Bek, Tuma Çelik, Tuna Altınel, Tül Akbal, Ufuk Uras, Ulaş Yılmaz, Ümit Biçer, Ümit Kaya, Ümit Kıvanç, Ünal Ünsal, Veli Deniz, Vivet Kanetti, Yaman Barlas, Yannis Vasilis Yanyalı, Yasemin Ahi, Yasemin Bektaş, Yasemin Çongar, Yasemin Özbek, Yener Orkunoğlu, Yıldız İmrek, Yıldız Silier, Yonca Demir, Yusuf Ayık, Yücel Demirer, Yüksel Genç, Yüksel Selek, Zale Karademir, Z.Gizem Sayın, Zelal Ekinci, Zeynep Kaya Akdeniz, Zeynep Tanbay, Ziya Çelik, Ziya Halis, Zöhre Dalkıran, Züleyha Gülüm.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.