Tutuklu oğlunu ziyaret ettiği cezaevinden çıkarken uğradığı saldırıda hayatını kaybetti

Bursa’da tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi, cezaevinden çıkınca uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre, 57 yaşındaki Sadık Çayır, Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle, Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan oğlu Alican Çayır’ı ziyaret etti.
Çayır’a, cezaevinden çıkarken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Ağır yaralanan Çayır, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.