Tutuklu ODTÜ’lülerin ifadeleri: Tek amacımız mizahtı, pişman olduk

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan pankartla ilgili olarak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanan dört öğrenci ifadelerinde “Suç unsuru içeren şekilde davrandığımızın farkında değildik. Tek amacımız mizahtı. Eğlenceli, mizah içeren bir pankart taşımak istedik. Amacımız hakaret değildi. Pişmanız” dediler.

ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, öğrenciler hakimlik sorgusunda söz konusu pankartı mizah amaçlı hazırladıklarını anlattı. F.E.D ifadesinde söz konusu pankartı arkadaşları B.K ve D.C.Y ile birlikte hazırladıklarını anlatarak, “Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık. Olaydan dolayı çok pişman ve üzgünüz. Bundan dolayı özür dileriz. Mizahtan başka bir amacımız ve düşüncemiz yoktu. Bizi yönlendiren olmadı. Bizim pankartımız Ö.K’nın bir bağlantısı yoktur. İçimizden sadece onun arabası olduğu için arabasına koydu. Afişi üçümüz taşıdık” dedi.

D.C.Y de ifadesinde, “Bu kararı alırken isteğimiz eğlenmek, mizah espri olarak bunu yapmaktı. Hazır olan bir şey olduğu için kolay olacağını düşündük. Yaptığımız tek değişiklik derginin kapağını alıp 2 metre 90 santime getirmekti. Hakaret içerdiğini düşünmeden bunu yaptık. Olaydan dolayı üzgünüm. Pişmanım” şeklinde konuştu.

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B.A da amaçlarının hakaret etmek olmadığını belirterek, “Hakaret edecek şekilde davrandığımızın farkında değildik. Suç unsuru içeren şekilde davrandığımızın farkında değildik. Tek amacımız mizahtı. Eğlenceli, mizah içeren bir pankart taşımak istedik. Amacımız hakaret değildi. Bu şekilde olacağını düşünseydik taşımazdık. Pişmanım, tepkilerden sonrasında düşündüğümüz gibi bir şey yapmadığımız fark ettik. Pişman olduk” dedi. Ö.K. ise ifadesinde, pankartla alakasının bulunmadığını, sadece arkadaşlarına ulaşım konusunda destek verdiğini söyledi.

‘Kararlar dikkate alınmadı’

Öğrencilerin avukatı Faruk Çayır da öğrencilerin taşıdığı pankartta suç unsuru olmadığını savunarak şunları söyledi: “Savcılık ilk soruşturma başlattığında öğrencilerin ifadelerinin alınıp serbest bırakılması talimatı verilmişken çok geçmeden 2-3 saat sonra telefonlar ve baskılar sonucu çocukları mevcutlu olarak savcılığa getirilmesini istedi. Pankarttaki karikatür ile ilgili daha önce 2006 yılında karikatürün hakaret amacı taşımadığı ve kişilik haklarını ihlal etmediğine ilişkin Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ve Eskişehir 3. Asliye Hukuk mahkemesinin Yargıtay tarafından onanmış olan kararlarının savcılığa sunulmasına rağmen hiçbir şekilde bu kararlar dikkate alınmadı.”