Tutuklu modacı Barbaros Şansal: Hala ‘Evet’ mi, o margarin kutusuydu

CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, tutuklu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yanı sıra yine tutuklu bulunan modacı Barbaros Şansal ve müzisyen Atilla Taş’la da görüştü.

CHP’li vekil modacı Şansal’ın Silivri Cezaevi’ne ilk geldiğinde sözlü olarak saldırılara maruz kaldığını belirtti. Sertel, Şansal’ın görüşmede söylediklerini de aktardı: “Cürüm kötüdür; adaletsizlik daha da kötüdür. Rahmetli Özdemir Sabancı’nın katil zanlısı ile yan yana hücrelerdeyiz. Ben Sevda Sabancı’nın terzisiyim ve Sabancı’nın katili ile yan yana hücredeyim. Buraya ilk geldiğimde sözlü olarak saldırılara uğradım. Pek çok kötü sözü yan yana koyup söylediler. Ancak şunu bilsinler ki beni yıldıramazlar, sindiremezler.”

Sertel, Şansal’ın CHP milletvekili Tuncay Özkan’la görüşmesinde ise şöyle konuştuğunu yazdı: “Ben özgürüm, siz tutuklu. Ben sözlüyüm, siz umutlu. Hâlâ evet mi? O margarin kutusuydu.”

‘Hiçbir suçlama yok’

Sertel, Atilla Taş’a yönelik hiçbir suçlama ya da delil olmadığını ancak savcının kanaatiyle tutuklandığını belirtti. Sertel, Taş’ın şu sözlerini de paylaştı: “Onları rahatsız eden attığım tweetlerdi. İftiranamelerle dolu iddianamelerle uğraşıyoruz. Kimi ‘Kandırıldık’ dedi kurtuldu, kimi kaçtı, kimi suçunu itiraf etti kurtuldu. Bense tweetlerden suçluyum. Bu da geçer.”

Ne olmuştu?

Şansal, Kıbrıs’tayken sosyal medya hesabından yayınladığı videonun ardından hedef haline getirilip sınırdışı edilerek gönderildiği İstanbul’da havalimanında saldırıya uğramıştı.

Henüz uçaktan inerken önüne birtakım sivil kişilerin geldiği Şansal, aralarında Türk Hava Yolları yer hizmetleri görevlilerinin de (TGS) olduğu bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı. Ünlü moda tasarımcısı ardından gözaltına alınmış, sonra da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şansal’a saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldığını ve 12 TGS personelinin ifadesinin alındığını bildirmişti.

TGS görevlilerinden biri ‘milli duygulara sığınmış’, saldırıya ilişkin, “Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık” diye ifade vermişti.

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Silivri Cezaevi’de tutulan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, “Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor” demişti.