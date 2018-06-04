Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerden dördü daha karakoldan çıkarılarak özel korumalı bir eve götürüldü.

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti. Askerler iltica başvurusu yaparken, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın bu talebi yargı kararıyla kesinleşmişti.

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Bir asker Yunan Danıştay’ını bekliyor. Diğer altı askerin talepleri halen iltica komisyonunda değerlendiriliyor.

Dört asker daha serbest

Hürriyet’ten Yorgo Kirbaki’nin haberine göre binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat’ın 18 aylık yasal tutukluluk süresi oldu.

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Dört asker, Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden çıkarılarak binbaşı Ahmet Güzel, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, yüzbaşı Abdullah Yetik ve yüzbaşı Ferudun Çoban’ın kaldığı eve götürüldü.

Askerlerin avukatı Omiros Zelios “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. Sekiz asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar” dedi.