Tutuklu kalmadı: ‘Kılıçdaroğlu’na suikast davası’nda üç IŞİD sanığına tahliye

‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleyecekleri öne sürülen üç IŞİD sanığı tahliye edildi.

Kiralık minibüsle yürüyüşün Kocaeli bölümünde CHP liderine suikast düzenleyecekleri iddiasıyla üçü tutuklu 10 kişi hakkında dava açılmıştı.

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Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün ikinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar götürülürken altı tutuksuz sanık da hazır bulundu.

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‘IŞİD’le alakam yok’

Sanıklardan Oğuzhan Korkmaz, yargılanan kişilerden birinin eşi, diğer sanıkların ise arkadaşları olduğunu belirterek “Arkadaşlarımın IŞİD’le alakası yok. Aslında benim de yok ama çektiğim bir video sonrası buradayım” dedi.

‘IŞİD’in Kayseri sorumlusu’ olduğu iddialarını reddeden Korkmaz, “Kimsenin emiri değilim. Emniyet müdürlüğündeki beyanlarımı kabul etmiyorum. Şimdiki beyanlarım doğrudur. Emir olarak tayin edildiğim toplantıyı kabul etmiyorum. Böyle bir toplantı da olmadı. Kimseyi emir olarak da seçmedim. Kayseri’nin IŞİD sorumlusu değilim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Ankara’dan İstanbul’da ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.