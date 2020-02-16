Tutuklu işadamı Osman Kavala için Twitter’da kampanya

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın yeni duruşmasına günler kala, Twitter’da kampanya başlatıldı.

Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanan Kavala, 19 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. 838 gündür cezaevinde bulunan Kavala dahil 16 sanığın yargılandığı davada, 6 Şubat’ta savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklanmıştı.

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Mütalaada Kavala dahil üç kişi için ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar için çeşitli oranlarda ceza istenmişti.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Şubat Salı günü yapılacak. Duruşmada sanıkların savunmaları alınacak. Duruşmada öncesi Twitter’da bazı gazeteci, siyasetçi ve kurumlar, yargılananlara destek mesajları paylaştı.

Paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Gezinin üstünden 5 yıl geçinceye kadar hakkında hiçbir suçlama olmayan, tutuklandıktan sonra hakkında 1,5 yıl iddianame hazırlanamayan Kavala AİHM’de davayı kazanınca davayı apar topar AİHM kararı kesinleşmesin diye 3 ayda bitirmeye çalışıyorlar. #YargıYokİnfazVar — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) February 16, 2020

#GeziDavası’nda AİHM Osman Kavala’nın cezaevinde makul şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutulduğuna hükmetti, derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi ve bunu talep etti. Kararın ardından gerçekleşen iki duruşmaya rağmen Osman Kavala hala tutuklu. #YargıYokİnfazVar — Banu Guven (@banuguven) February 16, 2020

hızla gelişecek kalbimiz

kendi öz hüznümüzün öz tarlasında

bozkır dayanıklılığımızın tarlasında

kalbimiz

ellerimiz ayaklarımız arasında

ve kimsenin bölemediği şarkıyı

güllerin, buğdayların ve acının şarkısını

bir haziran uygulayacak sesimize

t uyar/haziran ‘13

#YargıYokİnfazVar — Harun Tekin (@harun_tekin) February 16, 2020

Türkiye’de sivil toplum alanında çalışanlar olarak #GeziDavası nda yargılananları tanıyoruz. İyi insanlardır, güzel insanlardır, bu ülke daha güzel bir yer olsun diye uğraşmış insanlardır. Beraatlerini istiyoruz ve sevgili #OsmanKavalayaÖzgürlük istiyoruz#YargıYokİnfazVar pic.twitter.com/b0GCGUNjcp — Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) February 16, 2020

18 Şubat'ta #GeziDavası'nı biz de takip edeceğiz. Pek çok ifade özgürlüğü davasında olduğu gibi bu davada da #YargıYokİnfazVar ama biz her şeye rağmen hukuka dönülmesi talebimizden de, er geç dönüleceği ümidimizden de vazgeçmiyoruz. pic.twitter.com/gEwZF1nYk0 — P24 (@P24Punto24) February 16, 2020

#GeziDavası’nda AİHM Aralık 2019’da #OsmanKavala’nın makul şüphe bulunmadan siyasi gerekçelerle tutuklandığına hükmetti. AİHM hak ihlallerine işaret ederek derhal tahliyeye hükmetti. Kararın ardından gerçekleşen iki duruşmaya rağmen Osman Kavala hala tutuklu. #YargıYokİnfazVar pic.twitter.com/iZMYN5mhBc — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) February 16, 2020