Tutuklu işadamı Kavala: Hakkımdaki asılsız iddialara üzüldüm

Darbecilik suçlamasıyla bir yıldır cezaevinde bulunan sivil toplum destekçisi işadamı Osman Kavala, kendisiyle ilgili dile getirilen iddialardan ötürü üzüldüğünü belirtti.

Geçen yıl 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Kavala bir yıldır cezaevinde ve hala hakkında bir iddianame hazırlanmış değil. Soruşturma ise gizli olarak yürütülüyor.

‘İddiaların dayanağı yok’

Avukatları vasıtasıyla yaptığı açıklamada Gezi Parkı eylemlerinin yöneticisi ve finansörü olduğu iddiasının ‘asılsız’ ve ‘dayanaktan yoksun’ olduğunu ifade eden Kavala, soruşturma kapsamındaki gözaltı dalgasıyla ilgili şunları söyledi: “Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre benimle ilişkili olarak, aralarında akademisyenlerin de olduğu 14 kişinin gözaltına alınmasına ve bu bağlamda hakkımda bazı asılsız iddiaların gündeme gelmesine çok üzüldüm.”

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Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu ise ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

‘İddianamem bir an önce hazırlansın’

Kavala’nın açıklamasının geri kalanı şöyle:

“Bir yılı aşkın süredir tutuklu olmamın sebebi olarak ortaya atılan anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmek suçlamalarının Gezi Olaylarının yöneticisi ve finansörü olduğum iddiasının asılsız ve dayanaktan yoksun olduklarını gösterebilmek için iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum.

Bu davanın, insan özgürlüğüne değer vermeyen tutuklama anlayışının değişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum.”