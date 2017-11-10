Tutuklu işadamı Kavala: Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, mesaj gönderdi: “Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum.”

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Ekim’de Meclis grubunda yaptığı konuşmada, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hürriyet’in aktardığına göre, işadamı Kavala, avukatları aracılığıyla bir açıklama gönderdi.

Kavala’nın mesajı şöyle: “Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen destek mesajları benim için çok kıymetli, herkese selamlarımı iletmek istiyorum. Sürecin başından beri yanımda olan ve iyi temennilerini ileten siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. Devam eden soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum. Selamlarımla.”