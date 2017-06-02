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Tutuklu iki eğitimciyi ziyaret eden CHP heyeti: Gülmen’in halsizliği belirginleşmiş


İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret eden CHP’li vekillerden oluşan heyet, Gülmen’in halsizliğinin belirginleştiğini ve günlük aktivitelerini zar zor yapabildiğini anlattı.

Fotoğraflar: Reuters

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

İki eğitimci 87 gündür açlık grevinde.

‘Tartılma olanağı olmamış’

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi, iki eğitimciyi Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Emir ve Hakverdi’nin aynı anda görüşmesine izin verilmemesi üzerine vekille​r görüşmelerini ayrı ayrı yaptı.

Vekiller gözlemlerini şöyle paylaştı: “Nuriye, açlık grevine başladığı tarihten itibaren 12 kilo kaybetmiş. Geçen haftadan sonra tartılma olanağı olmamış. Günlük aktivitelerini zar zor yapabiliyor, özellikle halsizliği belirginleşmiş. Semih, Nuriye’ye göre daha iyi gözükmesine karşın açlık grevine başladığında 84 kiloyken şimdi 22 kilo kaybı var. Semih de bacak bölgesindeki kasılmalarından şikayetçi.”

‘B1 vitamini ellerinden alınmış’

İki eğitimcinin cezaevi hekiminin muayenesini kabul etmediğini ve Ankara Tabip Odası’nın görevlendireceği bir hekimin durumlarının takibini yapması konusunda ısrarcı olduğunu aktaran CHP heyeti, cezaevi yönetiminin Gülmen ve Özakça’nın yanlarında B1 vitamininin ellerinden aldıklarını aktardı.

CHP’li vekiller şöyle devam etti: “Yerine Benexol yazılmış. Bu vitamin B1’in yanı sıra B6 ve B12 içeren kompleks bir preparat ancak Nuriye ve Semih, B1’in emilimini bozacağı için bunu değil kendi ilaçlarının verilmesini istiyorlar ve cezaevi yönetimine bu taleplerini iletmişler.”

‘Eskisinden daha güçlüyüz’

Gülmen için kitap sınırlamasının olmadığını ancak Özakça’nın beş kitap sınırlamasına tabi tutulduğunu belirten heyet, cezaevi yönetiminden bu konuda yardımcı olunacağına ilişkin söz aldıklarını kaydetti.

CHP heyeti iki eğitimcinin mesajını da paylaştı: “Bizi tutuklayıp tecrit ederek, halkan koparmak; haklı mücadelemizde halkın yanımızda olmasını engellemek istediler ama bu amaçladıklarını başaramayacaklar. Bugün biz eskisinden daha güçlüyüz, toplumdan uzak olsak bile toplumsal desteği yanımızda hissediyoruz çünkü biz haklıyız, kazanacağız. İşlerimizi geri alana kadar mücadele edeceğiz.”

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