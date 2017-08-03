Tutuklu iki eğitimcinin avukatı: OHAL Komisyonu karar verirse açlık grevi bitebilir

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, OHAL Komisyonu’nun iki eğitimcinin işe iadesi konusunda karar vermesi halinde açlık grevinin sonlandırılabileceğini söyledi.

Akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 148’inci gününde.

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‘Komisyon görüşmeyecekse grevin sonlanması mümkün değil’

Dihaber’in aktardığına göre Kozağaçlı, iki eğitimcinin açlık grevini sona erdirme koşullarına dair şunları söyledi: “Nuriye ve Semih’in durumu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, Bekir Bozdağ’ın, Numan Kurtulmuş’un defalarca taahhüt ettiği gibi OHAL komisyonunda eğer ilk sırada ve derhal görülmeyecekse, müvekkillerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bu açlık grevinin sona ermesi mümkün değil.”

‘Hükumet komisyona talimat vermeli’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘devletin iki eğitimciye iyi baktığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı’ yönündeki raporuna değinen Kozağaçlı şöyle devam etti: “Bu yüzden hükumete düşen, hekimleri bu tip kararlar vermeye zorlamak yerine kendi denetimlerinde olan komisyona talimat vermek ve ilk olarak Nuriye ve Semih’in durumuna karar verilmesini sağlamaktır.”

Kararın olumsuz ya da olumlu olabileceğini belirten avukat, olumsuz olması halinde ne olacağını bilmediğini, olumlu olması halindeyse iki eğitimcinin açlık grevini bırakacağını belirtti.