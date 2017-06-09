Tutuklu HDP’li vekil Ferhat Encü’ye dört yıl yedi ay hapis cezası

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, dört yıl yedi ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dihaber’in haberine göre, Encü’nün ‘5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna aykırılık, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve örgüte üye olma’ iddialarıyla yargılandığı davanın 5’nci duruşması Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya avukatlar katılırken, Encü Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma salonunun küçük olduğu gerekçesiyle mahkemeyi yalnızca ailenin, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın izlemesine izin verdi.

Encü’ye ‘örgüt propagandası’ndan üç yıl dokuz ay 10 gün, ‘il idaresi kanununa ayrılık’ suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi.

İki gün serbest kalmıştı

İlk olarak 4 Kasım 2016’da tutuklanan Ferhat Encü, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ancak yalnızca iki gün serbest kaldıktan sonra 17 Şubat’ta yeniden tutuklanmıştı.

HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursal Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.