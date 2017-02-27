Tutuklu HDP’li vekil Bilgen’den 28 Şubat mesajı: Mağdur olmak adil olmaya yetmedi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen 28 Şubat için bir mesaj yayınladı.

DİHABER’de yer alan habere göre Bilgen ‘Mağdur olmak adil olmaya yetmedi’ başlıklı mesajında, İstiklal Mahkemeleri’nden 28 Şubat’a kadar diğer birçok toplumsal kesimden muhalifler gibi baskıya maruz kalan ‘İslami hassasiyet iddiasında olanların’ adalete hükmetme erdemiyle hareket edemediğini söyledi.

Bilgen, 93 yıldır çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, 66 yıl önce açılan imam hatip okulları, onlarca cemaat ve tarikat gerçeğinin din-devlet ilişkisindeki çarpıklığı gidermek bir yana, gün geçtikçe daha sağlıksız ve İslam’ın varlık nedeni olan ahlakın inşasından uzak bir ilişki biçimine dönüştürdüğünü söyledi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Şahitlik konusu dar anlamda iki taraf arasında ihtilaf yaşandığında hakikati söyleme anlamına gelse de ilke olarak daha geniş anlamda içinden geçtiğimiz dönemin toplumsal sorunları karşısında adalete tanıklık etmek, gerçeği örtmemektir.

İstiklal Mahkemelerinden 28 Şubat 1997’ye kadar İslami hassasiyet iddiasında olanlar, diğer birçok toplumsal kesimden muhalifler gibi baskı ve zulme maruz kalmışlardır. Ancak 20 yıl sonra ortaya çıkan tablo göstermektedir ki mağdur olmak, bundan ders çıkartarak adalete hükmetme erdemi ile hareket etmeye yetmemektedir.

Bu durum sebebiyle yüzleşmek inananların önündeki en büyük tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. 93 yıldır çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, 66 yıl önce açılan imam hatip okulları, onlarca cemaat ve tarikat gerçeği ne yazık ki din-devlet-toplum ilişkisindeki çarpıklığı gidermek bir yana gün geçtikçe daha sağlıksız ve İslam’ın varlık nedeni olan ahlak mücadelesinin inşasından uzak bir ilişki biçimine dönüşmektedir. İhvan ve Cemaat-i İslami deneyimlerinin geldiği nokta da ortadadır. Yaşanan tablonun sorumluluğunu dış güçler ya da İslam dışı çevreler üzerinden açıklamanın kolaycılığından bir an önce çıkmak ve ciddi bir özeleştiri yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu ve Balkanlar’da İslam düşüncesinin şekillenmesinde büyük emeği geçen Ahmet Yesevi der ki; “Akıllı ve uyanık bir kimseysen dünyaya gönül bağlama. Dünyaya meyledersen onun emri altına girersin. Ondan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz.”

Maide Suresi 8. Ayeti eğer hala Türkiye İslami çevrelerinin duruş ve davranışlarında bir ölçü oluşturuyorsa sözlerimi onunla tamamlayarak âcizane bir hatırlatmada bulunmak isterim; “Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsiz davranmaya itmesin.”