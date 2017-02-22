Tutuklu HDP’li vekil Beştaş’a üç farklı suçtan 23 yıla kadar hapis talebi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın üç farklı suçtan 23 yıla kadar hapsi istendi.

AA’nın haberine göre Beştaş hakkında hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

İddianamede Beştaş’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘2911 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından sekiz buçuk yıldan 23 yıla kadar hapsi isteniyor.

‘Sonuçlarını biliyorlardı’

İddianamede, HDP genel merkezinin twitter hesabından 6-8 Ekim 2014’teki Kobani olayları öncesinde “Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK’dan halklarımıza acil çağrı, Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” mesajını paylaştığı hatırlatıldı.

Böyle bir çağrının sonuçlarının, merkez yürütme kurulunda Beştaş’ın da bulunduğu HDP yetkililerince bilindiği ifade edilen iddianamede, sonuçların meydana gelmesinin açıkça amaçlandığı, teşvik edildiği ve kasıtlı olarak yapıldığı savunuldu.

‘İhtara rağmen dağılmadılar’

Beştaş’ın 13 Eylül 2015’te sokağa çıkma yasağı bulunan Diyarbakır’ın Sur ilçesine girmeye çalıştığının anlatıldığı iddianamede, emniyet görevlilerinin kalabalığa “Dağılın” demesine rağmen grubun dağılmadığı belirtildi.

Beştaş’ın bu nedenle ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve dağılın ihtarına rağmen dağılmayan grup içerisinde yer alması nedeniyle ‘2911 sayılı yasaya muhalefet etmek’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

İddianamede, Beştaş’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre iddianamede, ‘Beştaş’ın söylem ve eylemlerinin, bulunmuş olduğu konum, toplumun geniş halk kitlelerini PKK terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda yönlendirme kabiliyeti göz önüne alınarak, bir bütün olarak silahlı terör örgütü üyeliği şeklinde nitelendirildiği’ de ifade edildi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Son olarak Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.