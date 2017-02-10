Tutuklu HDP’li vekil Beştaş: Kötülük giderek sıradanlaşıyor

Tutuklu HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Milletvekillerinin büyük yalanlarla cezaevine kapatılması radikal bir kötülüktür. Ve kötülük giderek sıradanlaşıyor” dedi.

‘Totaliterliğe geçiş yalana dayanır’

Beştaş, Diyarbakır’da gözaltına alınıp nöbetçi mahkeme kararıyla ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, ancak başsavcılığın itirazı üzerine ‘yakalama kararı’ çıkarılan vekil ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

HDP Silivri Cezaevi’nde bulunan Beştaş’ın mesajını paylaştı.

Totaliter rejimlerin yalan üzerine kurulu siyasetten doğduğunu belirten tutuklu vekil şunları söyledi: “Milletvekillerinin büyük yalanlarla cezaevine kapatılması radikal bir kötülüktür. Ve kötülük giderek sıradanlaşıyor… Bizler, hakikatleri ortaya koyduğumuz için içerideyiz. Bizi cezaevine gönderenler ise sadece yalana dayanıyor. Tarihsel olarak da totaliterliğe geçiş, ilkesel olarak yalana dayanır. Totaliter rejim inşa edilmek istenirken, yalan üzerine kurulu bir siyaset bütün hızıyla devam ettirilmektedir. Yalan karşısındaki en büyük düşman ise hakikat ve hakikati savunmaktır.”

Tartışmaya olanak sağlayan politik zeminin yok edilmek istendiğini ifade eden Beştaş. “Bu çarpışma biter ise sadece egemen ideoloji kalır. Egemen ideolojinin istediği tek şey ise egemene sınırsız itaattir. Oysa itaat çemberine değil, özgür düşünceye ihtiyaç var; ölüme değil, yaşama ihtiyaç var” dedi.

‘Hayır’larımızla demokrasiyi inşa edeceğiz’

Barış ve demokrasinin inşa edileceğine dair inancını kaybetmediğini belirten Beştaş sözlerini şöyle tamamladı: “Aydınlık günlerin çok yakın olduğunu biliyor ve ifade ediyorum. Zira bizler buna muktediriz; çünkü haklıyız! Tam da bu yüzden “hayır”larımızı çoğaltacak ve “hayır”larımızla barışı ve demokrasiyi inşa edeceğiz.”

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.