Tutuklu HDP’li kadın siyasetçiler Afrin harekatına karşı açlık grevinde

Tutuklu HDP’li kadın siyasetçiler, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek için dün üç günlük açlık grevine başladı.

TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine düzenlediği harekatı bugün altıncı gününde. Operasyon karadan, havadan ve top atışlarıyla sürüyor.

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Şimdiye kadar çok sayıda can kaybı haberi gelirken, bazı kaynaklar harekatta sivillerin de zarar gördüğünü iddia ediyor.

Ayrıca sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle şimdiye kadar çok sayıda HDP’li gözaltına alındı, aralarında yöneticilerin de olduğu bazı siyasetçiler tutuklandı.

Harekata başından beri karşı çıkan HDP’liler de tutuklu bulundukları cezaevlerinde açlık grevine başladı.

Partinin yazılı açıklamasına göre HDP’li kadın siyasetçiler harekatı protesto için üç gün açlık grevi yapacak. Açlık grevi dün başladı.

Açıklama şöyle: “Kandıra Cezaevi’nde tutulan eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, eş genel başkan Yardımcımız Aysel Tuğluk, grup başkan vekilimiz Çağlar Demirel, milletvekillerimiz Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Dersim Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Dersim Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, bugün (dün) itibariyle Afrin’e yönelik işgal girişimine ilişkin üç günlük açlık grevine başladı.”

Neden yalnızca kadın siyasetçilerin açlık grevi yaptığı açıklanmadı.