Tutuklu HDP lideri Yüksekdağ’ın babası: İnsanların beyinlerine kelepçe vurulamaz

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın duruşmasına katılan babası Mevlüt Yüksekdağ, kızının tutukluluğuna ilişkin duygularını, “İnsanların beyinlerine kelepçe vurulamaz” diyerek ifade etti.

Yüksekdağ hakkında ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet,’ ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yüksedağ’ın 21 Şubat’ta milletvekilliği, 9 Mart’ta parti üyeliğini düşürülmüştü.

İnsanların beyinlerine kelepçe vurulamaz

HDP’nin Mersin 1’nci olağanüstü kongresinde yaptığı konuşması nedeniyle hakkında yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Yüksekdağ’ın duruşması Mersin 2’nci ağır ceza mahkemesinde görüldü.

Baba Mevlüt Yüksekdağ, adliye önünde yaptığı konuşmada duygularını “Atlara ayaklarından, insanlarına kollarından kelepçe vurulur. Ama insanların beyinlerine kelepçe vurulamaz” diye ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, duruşma sırasında Yüksekdağ’ın babasına ve kendilerine selam vermesinin dahi engellenmek istendiğini belirtti.

Cizre’yi, Sur’u, tüm ezilenleri anlattığı için tutuklu

Referandum sürecinde eş başkanların ve milletvekillerinin çalışma yürütmesi gerekirken cezaevinde olduklarını hatırlatan Yiğitalp şöyle devam etti: “Eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ aynı zamanda Van milletvekilimizdir. Hukuki olarak hiçbir karşılığı olmayan bir kararla cezaevindedir. 6 milyon oy almış bir partinin eş başkanıdır. Bu şartlarda savunma yapması ne akla ne vicdana uygun değil. Bunu neden yaptıklarını biliyoruz. Gerçekleri söylemesinden korktukları için, Cizre’yi, Sur’u, bir bütün olarak ezilenleri anlattığı için Yüksekdağ tutukludur.”

Duruşma 20 Nisan tarihine ertelendi.

Eş başkanlar dahil 13 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım 2016’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Encü’nün salıverilmesiyle 11’e düşen HDP’li tutuklu vekil sayısı, Encü’nün tutuklanmasıyla yeniden 12’ye yükselmişti.

Baluken’in yeniden tutuklanmasıyla sayı 13’e çıkmıştı.