Tutuklu HDP lideri Demirtaş’tan yeni şiir: ‘Şengal’in yiğit çocuklarına’

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni bir şiiri yayınlandı.

Demirtaş, geçen yılın kasım ayından bu yana tutuklu buluyor.

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HDP, şu an Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan Demirtaş’ın şiirini resmi Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş’ın ‘Şengal’in yiğit çocuklarına’ isimli şiiri şöyle:

Şengalde IŞİD tarafından katledilenler ve barbarlığa

kahramanca direnenler anısına

Akıp giden zamanın bıraktığı tortuda

Kök salmış büyüyen, inatçı asmalar da var

Kadim geçmişin hüzün dolu masalında

Bizden de bir parça, kana doymuş bir yer var

Her rüzgâr sevda kokusu taşımaz ki bağrında

Gonca gül dallarını savuranı, kıranı da var

Bırak efsaneler anlatsın imkânsız aşkları

Yollar uzun olsa da her hasretin bir sonu var

Lâl’ın tadında arama büyüyü, rengindedir

Daha değmeden dudağa, mest edeni de var.

Ninova’nın öksüz çocukları gibiyiz hepimiz

Peşimizde fermanlar, düşümüzde dağlar var.