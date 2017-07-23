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Tutuklu HDP lideri Demirtaş’tan yeni şiir: ‘Şengal’in yiğit çocuklarına’

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni bir şiiri yayınlandı.

Demirtaş, geçen yılın kasım ayından bu yana tutuklu buluyor.

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HDP, şu an Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan Demirtaş’ın şiirini resmi Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş’ın ‘Şengal’in yiğit çocuklarına’ isimli şiiri şöyle:

Şengalde IŞİD tarafından katledilenler ve barbarlığa

kahramanca direnenler anısına 

Akıp giden zamanın bıraktığı tortuda
Kök salmış büyüyen, inatçı asmalar da var
Kadim geçmişin hüzün dolu masalında
Bizden de bir parça, kana doymuş bir yer var

Her rüzgâr sevda kokusu taşımaz ki bağrında
Gonca gül dallarını savuranı, kıranı da var
Bırak efsaneler anlatsın imkânsız aşkları
Yollar uzun olsa da her hasretin bir sonu var

Lâl’ın tadında arama büyüyü, rengindedir
Daha değmeden dudağa, mest edeni de var.
Ninova’nın öksüz çocukları gibiyiz hepimiz
Peşimizde fermanlar, düşümüzde dağlar var.

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