Tutuklu havalimanı işçileri hakkında iddianame: Mala zarar verme, direnme…

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptıkları eylemin ardından gözaltına alınan 61 İstanbul Havalimanı işçisi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Havalimanı’nda çalışan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş yerinde eylem yapmış, 15 taleplerini kamuoyuna duyurarak iş bırakıp eylemlerine devam ederken 14 Eylül’de gözaltında alınmışlardı.Binlerce işçinin katıldığı eylemlerde ilk etapta 537 işçi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemede 30’u tutuklanmıştı.

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Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, Kaçakçılık, Narkotik, Ekonomik ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede işçiler, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23’üncü Madde’de belirtilen aletlerle katılma’ ve ‘mala zarar verme’ ile suçlandı.

Gaziosmanpaşa 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşma tarihi ise henüz belli değil.

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‘İşçiler yasa dışı sorgulandı’

Havalimanı işçilerinin avukatlarından Yıldız İmrek, işçilerin haklarını yasal bir şekilde kullandıklarını belirterek, söz konusu iddianamedeki suçlamalarla ilgili olarak şunları söyledi:

“İşçiler can güvenliği tehlikesi, yetersiz servis, yemek ve yatakhane gibi kötü çalışma koşullarına karşı İş Kanunu, ILO sözleşmeleri, Anayasa, AİHS ve BM sözleşmelerinden kaynaklanan iş durdurma ve gösteri haklarını kullandılar. İşçiler kimseye şiddet uygulamadı, tersine onlar yatakhanelerinin kapıları kırılarak gözaltına alındılar, IGA ve jandarma tarafından dövülerek, avukat görüşü engellenerek yasadışı sorgulandılar, tüm soruşturma usulsüz yürütüldü. Anayasal hakkın kullanımı suç değildir. İşçilere değil, en az 38 işçinin ölümüne neden olan patronlara ve denetim yapmayan SGK müfettişlerine dava açılması gerekirdi. İşçilerin halen tutuklu yargılanması ise patronlar adına yargı eliyle sınıfsal bir baskı, işçilerin özgürlüğünün hukuksuz bir ihlalidir. En azından bu aşamada tutuklu 30 işçi derhal tahliye edilmelidir.”