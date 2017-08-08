Tutuklu hak savunucusu Üstün: Suçluysak TBMM’de yasama yapanlar da ortak

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Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, cezaevinde ziyaret ettiği tutuklu hak savunucusu İlknur Üstün’ün mesajını paylaştı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in de bulunduğu 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, 15 günlük sürenin ardından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra ikisi daha tutuklanmış, böylece sayı sekize yükselmişti.

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Hak savunucuları ilk günden bu yana iktidara yakın medya tarafından sayısız kez hedef gösterilmişti.

‘Suçsa hep birlikte işledik’

Cumhuriyet’in haberine göre Nazlıaka, Üstün’le Sincan Cezaevi’nde görüştü.

Nazlıaka’nın aktardığına göre, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için mücadele ettiklerini belirten Üstün, “Bu mücadeleyi en demokratik zeminde ve şeffaf biçimde yaptık. Biz hep şiddetsiz bir dünya talep ettik. Bu talebimizi bundan sonra da seslendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Taleplerinin açık ve haklı olduğunu kaydeden Üstün şöyle devam etti: “Kadınlar yoksul ve yoksun olmasınlar, eğitim görsünler, tacize, tecavüze uğramasınlar istiyoruz. Biz bunları Meclis’te yasa yaparak, kamu idaresinde politika oluşturmaya çalışarak, belediyelerde kadın dayanışma merkezleri kurarak gerçekleştirmeye çalıştık. Eğer bu suçsa biz bu suçu hep birlikte işledik ve işliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama çalışmasında bulunanlar, kamu idaresinde bu çalışmalara destek verenler ve tüm çalışma yaptıklarımız da bu suça ortaktır o zaman.”

‘İktidarın kadın düşmanlığının açık ilanı’

Üstün’ün yaşamını kadınların eşitlik mücadelesine adadığını belirten Nazlıaka ise, “Kadınların ayrımcı politikalarla yok sayılmasına ve katledilmesine karşı sağlam duvardır o. Ezilenler için de bir sığınak. İlknur bu mücadeleyi meşru ortamlarda vermiştir, hiçbir örgüt üyeliği bulunmamaktadır” diye konuştu.

Üstün’ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nde, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik yasalarda emeğinin olduğunu belirten Nazlıaka şunları söyledi: “İlgili bakan veya bu milletvekillerinden biri de çıkıp ‘İlknur Üstün’ü serbest bırakın’ demiyor ya, pes doğrusu! Demek ki iktidara pamuk ipliğiyle bağlılar ki ipin kopmasından çok korkuyorlar. Biz bu haksızlığı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yargıyı kendi arka bahçesine çevirerek siyasi kararlara imza atan bu sistem de tıpkı diğer tiyatro yargılamalar gibi çökecektir. İlknur’un tutuklanması iktidarın kadın düşmanlığının açıkça ilanıdır.”